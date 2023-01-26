Скира: «Переговоры «Специи» и «Ромы» по Шомуродову продвинулись»

Итальянский журналист Николо Скира в своих соцсетях подтвердил, что переговоры между «Специей» и «Ромой» по переходу узбекского нападающего Эльдора Шомуродова продвигаются успешно и уже в январе форвард может сменить команду.

Напомним, 27-летний Шомуродов – нерегулярный игрок «волков», Жозе Моуринью ему не особо доверяет и в текущем сезоне он сыграл лишь в восьми встречах во всех турнирах, в них он забил один раз. В «Рому» Шомуродов перешёл летом 2021 года, до переезда в столицу игрок выступал за итальянский «Дженоа».

На данный момент «Специя» идёт на 15-м месте в Серии А, набрав по ходу сезона 18 очков.