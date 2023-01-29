Костакурта: «Не понимаю, почему Дзаньоло стремится усугубить конфликт»

В «Роме» сложилась непростая ситуация с нападающим Николо Дзаньоло, как мы уже сообщали, его хотят отстранить от выступлений до конца сезона, а наставник «Ромы» Жозе Моуринью прямым текстом заявил, что жалеет о том, что не смог избавиться от Дзаньоло. Ситуацию прокомментировал бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта, который недоумевает по поводу сложившегося положения вещей:

- Я не могу объяснить такую модель поведения, почему Дзаньоло сам стремится ухудшить свое положение в команде. Ведь все можно наладить, мы говорим о молодом, перспективном игроке, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.