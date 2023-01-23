Голлини может перейти в «Наполи»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в скором времени может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Николо Скиры, 27-летний итальянец может перебраться в «Наполи» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что первую половину нынешнего сезона Голлини провёл в составе «Фиорентины», в составе которой дважды сохранил свои ворота сухими в трёх матчах Серии А. Тем не менее, футболиста хочет переманить «Наполи», который видит в Голлини хорошего запасного вратаря.

В прошлом сезоне Голлини также успел поиграть в Английской премьер-лиге, где защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». Ранее Пьерлуиджи также выступал в Чемпионшипе в составе «Астон Виллы».