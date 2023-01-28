Ди Лоренцо: «Наполи» должен «выключить» Дибалу»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о предстоящей встрече с «Ромой».

Неаполитанцы примут римлян в родных стенах в рамках 20-го тура Серии А. Матч состоится в воскресенье.

«Будет очень нелегко, потому что «Рома» – отличная команда с сильными игроками и хорошим тренером. Нам придётся показать по-настоящему качественный футбол, чтобы добиться результата, и публика, надеюсь, поможет нам.

Дибала – прирождённый победитель с выдающимся набором навыков. Противостоять игрокам такого типажа очень трудно, но мы должны «выключить» его благодаря коллективной работе в обороне», – цитирует журналист Альфредо Педулла защитника «Наполи».