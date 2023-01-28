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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Хотелось бы увидеть Моуринью в РПЛ, но не в «Зените»

28 Января 2023 • 20:37 Комментировать
Наполи
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Рома
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29.01 22:45

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков заявил, что хотел бы увидеть наставника «Ромы» Жозе Моуринью в клубе РПЛ.

«В РПЛ было бы интересно понаблюдать за Моуринью со всех точек зрения: эпатажа, результата и постановки игры. Но только не в «Зените»: лучше в команде, которая на сегодняшний момент не соответствует уровню чемпиона», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Помимо этого, специалист отметил, что хотел бы увидеть возвращение в РПЛ Станислава Черчесова, но только не в «Спартак», а в какой-нибудь середняк лиги.

После 19 туров «Рома» под руководством португальского тренера занимает пятое место в чемпионате Италии, набрав 37 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рома Зенит Жозе Моуринью Ференцварош Сергей Кирьяков Станислав Черчесов Ленинградец
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