Инсинье: «С Сарри было весело, но нам чего-то не хватало»

После первого круга чемпионата Италии, завершившегося примерно час назад поражением «Милана» от «Лацио», не выигрывавший Скудетто с 1990 года «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с преимуществом в двенадцать очков. Успехи команды нравятся Лоренцо Инсинье - бывшему лидеру клуба. Он прокомментировал работу Лучано Спаллетти:

- Спаллетти уделяет очень большое внимание даже самым несущественным мелочам, он маниакально хорош в этом. Меня впечатляет физическая форма игроков, это заслуга всего технического штаба команды. С Сарри у нас был веселый футбол, но чего-то команде не хватало, - цитирует слова Инсинье La Gazzetta Dello Sport.