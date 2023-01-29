Кварацхелия вернулся в основу, известны составы на матч между «Наполи» и «Ромой»

Лучано Спаллетти и Жозе Моуринью назвали стартовые составы на главный матч тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Ромой».

«Наполи»: Мерет, Руй, Ким, Ррахмани, ди Лоренцо, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Кварацхелия, Осимхен, Лосано.

«Рома»: Патрисиу, Залевски, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Кристанте, Матич, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

Грузинский вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия возвращается в стартовый состав лидеров итальянского чемпионата после двух пропущенных матчей подряд. Напомним, что встреча на стадионе имени Диего Армандо Марадоны начнётся в 22:45 по московскому времени.