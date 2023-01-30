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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» дожал «Рому» и оторвался от второго места на 13 очков

30 Января 2023 • 00:51 Комментировать
Наполи
2:1
Рома
окончен

В центральном матче 20-го тура Серии А «Наполи» принимал «Рому», одного из теоретических преследователей. В дебюте Хвича Кварацхелия опасно пробил - парировано. Тут же Ким Мин-Чжэ со своим голкипером не поделили мяч, и едва не случился автогол уже у других ворот. Кварацхелия навесил на дальнюю штангу, где Виктор Осимхен обработал мяч и расстрелял цель - 1:0. Леонардо Спинаццола пробивал с рикошетом от газона, Алекс Мерет выручил.

После перерыва хорошие шансы были у Кварацхелии и Ирвинга Лосано. Стефан эль-Шаарави вернул интригу в игру, отлично пробив головой после кросса на дальнюю штангу - 1:1. В концовке Джованни Симеоне принес лидерам три очка, выстрелив в девятку метров с 15.

«Наполи» продолжает идти на первом месте, очковый задел составляет 13 баллов, «Рома» - шестая.

Протокол игры  
Наполи2:1Рома
(1:0) Осимхен Виктор17'  
  75'Эль-Шаарави Стефан (1:1)
(2:1) Симеоне Джованни86'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимРуй Мариу 69' (Элмас Эльиф ( 69') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 90' (Н'Домбеле Тангай ( 90') Лосано Ирвинг 76' (Распадори Джакомо ( 76') Осимхен Виктор  68' 76' (Симеоне Джованни ( 76') Кварацхелия Хвича 69' (Оливера Матиас ( 69')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЗалевски НиколаСпинаццола Леонардо 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46'  70') Кристанте Бриан 89' (Вольпато Кристиан ( 89') Матич Неманья 83' (Тахирович Бенджамин ( 83') Пеллегрини Лоренцо 83' (Бове Эдоардо ( 83') Дибала Пауло  33'Абрахам Тэмми 73' (Белотти Андреа ( 73')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасСольбаккен ОлаСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
29 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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