«Наполи» дожал «Рому» и оторвался от второго места на 13 очков

В центральном матче 20-го тура Серии А «Наполи» принимал «Рому», одного из теоретических преследователей. В дебюте Хвича Кварацхелия опасно пробил - парировано. Тут же Ким Мин-Чжэ со своим голкипером не поделили мяч, и едва не случился автогол уже у других ворот. Кварацхелия навесил на дальнюю штангу, где Виктор Осимхен обработал мяч и расстрелял цель - 1:0. Леонардо Спинаццола пробивал с рикошетом от газона, Алекс Мерет выручил.

После перерыва хорошие шансы были у Кварацхелии и Ирвинга Лосано. Стефан эль-Шаарави вернул интригу в игру, отлично пробив головой после кросса на дальнюю штангу - 1:1. В концовке Джованни Симеоне принес лидерам три очка, выстрелив в девятку метров с 15.

«Наполи» продолжает идти на первом месте, очковый задел составляет 13 баллов, «Рома» - шестая.