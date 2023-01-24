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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, при каких условиях «Рома» может отпустить Шомуродова эксклюзив

24 Января 2023 • 17:30 Комментировать
Наполи
...
Рома
29.01 22:45

«Рома» всё еще отказывается от предложений по аренде нападающего команды Элдора Шомуродова.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру, «Рома» пока не желает отпускать Шомуродова в аренду без обязательного права выкупа.

На данный момент римляне планируют продать игрока за 13-14 миллионов евро, но готовы рассматривать и другие условия, в том числе и обмен игроками. Несмотря на интерес ряда клубов в Италии и за ее пределами, «Роме» еще не поступило ни одного предложения о покупке или аренде нападающего с обязательным правом выкупа

По нашим данным, ближе всех к соглашению с Шомуродовым сейчас «Торино», но пока не найдено взаимопонимание между сторонами по условиям выкупа.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость Шомуродова оценивается в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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