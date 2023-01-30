Лосано: «Скудетто? До него ещё далеко»

В предпоследнем матче двадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» расправился с «Ромой», вырвав победу благодаря голу Джованни Симеоне. Успех своей команды, которая все дальше и дальше уходит от своих конкурентов в борьбе за Скудетто, прокомментировал мексиканский полузащитник клуба Ирвинг Лосано.

- Мы очень хорошо двигались сегодня, в команде есть здоровая конкуренция, которая подстегивает игроков. Не так и важно, кто забивает, раз команда выигрывает. Что до Судетто, то до него еще далеко, надо думать о следующем матче, а не о Скудетто, - цитирует Лосано calcionapoli1926.it