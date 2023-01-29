Фанаты «Ромы» вывесили оскорбительный баннер о Дзаньоло

Николо Дзаньоло отказался играть и даже тренироваться в «Роме». Об этом рассказал Жозе Моуринью на пресс-конференции в субботу. При этом полузащитник, вероятно, не покинет клуб до конца зимнего трансферного окна, несмотря на своё желание.

Поведение Николо Дзаньоло разозлило не только клуб, но и болельщиков. В одном из мест Рима они вывесили оскорбительный баннер в отношении 23-летнего футболиста.

«Предатель и дерьмо без чести», - написано на баннере.

Ранее сообщалось о том, что Николо Дзаньоло может быть отстранён от команды до конца сезона, если он останется в клубе.

В воскресенье «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Наполи». Не пропустите текстовую трансляцию.