Спаллетти: «Все наши игроки живут футболом и участвуют в игре даже до выхода на поле»

В предпоследнем матче двадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» расправился с «Ромой», вырвав победу благодаря голу Джованни Симеоне. Таким образом, неаполитанцы укрепили свое лидерство в турнирной таблице Серии А, в силу того, что их соперники потерпели поражения - и «Ювентус», и «Милан». Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти доволен итогами игры, он выпустил Симеоне, и тот забил уже через десять минут

- Ребята, которые вышли на поле, показали, что они живут игрой еще сидя на скамейке запасных, они участвуют в ней. Это самое сильное наше качество, важнейшее. В таком напряженном чемпионате все игроки должны жить игрой, только так можно добиться успеха и быть лучше других, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it