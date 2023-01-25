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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» арендует Винью

25 Января 2023 • 17:02 Комментировать
Наполи
...
Рома
29.01 22:45

Английский «Борнмут» близок к аренде защитника «Ромы» Матиаса Виньи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны очень близки к заключению сделки. В течение следующих 24 часов уругваец должен прибыть в Англию и пройти медобследование перед подписанием контракта с «вишенками».

Отмечается, что у «Борнмута» также будет право выкупа Виньи в конце сезона. Если «вишенки» захотят, они выкупят футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, Винья уже давно не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. В нынешнем сезоне уругваец провёл всего три матча в чемпионате Италии. «Борнмут» в данный момент идёт в зоне вылета в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Борнмут Матиас Винья Трансферы футбола - зима 2023
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