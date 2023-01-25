«Борнмут» арендует Винью

Английский «Борнмут» близок к аренде защитника «Ромы» Матиаса Виньи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны очень близки к заключению сделки. В течение следующих 24 часов уругваец должен прибыть в Англию и пройти медобследование перед подписанием контракта с «вишенками».

Отмечается, что у «Борнмута» также будет право выкупа Виньи в конце сезона. Если «вишенки» захотят, они выкупят футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, Винья уже давно не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. В нынешнем сезоне уругваец провёл всего три матча в чемпионате Италии. «Борнмут» в данный момент идёт в зоне вылета в Английской премьер-лиге.