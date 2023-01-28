​Моуринью: «К сожалению, Дзаньоло остаётся в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о полузащитнике команды Николо Дзаньоло. По словам португальского тренера, 23-летний футболист вряд ли сменит клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

«К сожалению, Дзаньоло, кажется, остаётся. Я говорю так, потому что он сказал всем нам, что не хочет играть или тренироваться в «Роме». Мы сосредоточены на завтрашнем матче с «Наполи» с игроками, которые хотят преуспеть в этом клубе», - высказался Моуринью, чьи слова на своём сайте приводит журналист Джанлука ди Марцио.

23-летнего Николо Дзаньоло эксперты портала transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро.