Джованни Симеоне: «Мы очень сильны»

В предпоследнем матче двадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» расправился с «Ромой», вырвав победу благодаря голу Джованни Симеоне. Игрок «Наполи» забил через десять минут после того, как его выпустил на поле наставник команды Лучано Спаллетти.

- Мы провели отличный матч, хотя я считаю, что мы могли закончить его и раньше. У нас очень сильная команда и игра. Но, в конце концов, я доволен и так. Мы очень сплочены, фанаты, уверенность в себе, все эти факторы делают команду сильнее, - цитирует слова футболиста calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях со «Специей».