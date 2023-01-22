Амброзини: «Наполи» умеет побеждать даже в неудачные для себя дни»

Бывший итальянский полузащитник Массимо Амброзини прокомментировал успехи «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Салернитану» (2:0) и набрала 50 очков после 19 туров, оторвавшись от идущего вторым «Милана» на 12 баллов.

«Есть ощущение, что «Наполи» обладает особым умением побеждать даже в те дни, когда для команды всё складывается не лучшим образом. Примерно так и случилось в поединке с «Салернитаной». 50 набранных очков за первую половину сезона – выдающееся достижение, которое трудно повторить», – цитирует TMW Амброзини.

Напомним, что «Наполи» – лишь третья в истории команда, преодолевшая показатель в 50 набранных очков после первого круга Серии А.