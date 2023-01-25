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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» арендовал голкипера «Аталанты» официально

25 Января 2023 • 21:59 Комментировать
Наполи
...
Рома
29.01 22:45

Лидер Серии А «Наполи» объявил об аренде голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

Срок соглашения между сторонами – полгода, у неаполитанцев будет право выкупа игрока за 8 млн евро.

В текущем сезоне Голлини сыграл за «Аталанту» всего в девяти матчах, в которых восемь раз пропустил. Четыре игры 27-летний голкипер отстоял на ноль.

За место в основном составе новичок «адзурри» будет конкурировать с Алексом Меретом.

Теперь у Голлини есть все шансы стать чемпионом Италии по итогам сезона. Напомним, «Наполи» неумолимо идёт к чемпионству и уже на 12 очков отрывается от идущего на второй строчке «Милана». Позади только первый круг чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи Пьерлуиджи Голлини Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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