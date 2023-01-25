Лидер Серии А «Наполи» объявил об аренде голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

Срок соглашения между сторонами – полгода, у неаполитанцев будет право выкупа игрока за 8 млн евро.

В текущем сезоне Голлини сыграл за «Аталанту» всего в девяти матчах, в которых восемь раз пропустил. Четыре игры 27-летний голкипер отстоял на ноль.

За место в основном составе новичок «адзурри» будет конкурировать с Алексом Меретом.

Теперь у Голлини есть все шансы стать чемпионом Италии по итогам сезона. Напомним, «Наполи» неумолимо идёт к чемпионству и уже на 12 очков отрывается от идущего на второй строчке «Милана». Позади только первый круг чемпионата Италии.