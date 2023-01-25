Абрахам: «Надеюсь, я снова выиграю какой-нибудь трофей с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

В прошлом сезоне англичанин помог римлянам добиться триумфа в первом в истории розыгрыше Лиги конференций.

«Это было невероятно, и я не думаю, что кто-то мог это предвидеть, ведь клуб давно не выигрывал трофеи. Я очень голоден до побед, что проявляется даже на тренировках, и мне хотелось бы вновь выиграть что-нибудь вместе с «Ромой». Было бы здорово, если бы это удалось осуществить уже в текущем году. Я всегда надеюсь на самое лучшее для себя и своей команды», – цитирует журналист Альфредо Педулла 25-летнего форварда.