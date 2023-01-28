​Спаллетти поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

В воскресенье вечером в главном матче двадцатого тура Серии А сойдутся «Наполи» и «Рома». Своими ожиданиями от этого матча поделился главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти.

«Это будет противостояние топ-команд, игра, которой можно наслаждаться – в тактическом плане и в плане качества составов. Мы не зависим от результатов других команд, поэтому всегда должны играть одинаково. Нужно быть скромными и идти шаг за шагом.

В составе «Ромы» много отличных футболистов, которых тренирует очень практичный тренер. Они могут изменить ход игры в один миг. Мы знаем их сильные стороны. Но нам важно максимально использовать наши сильные стороны. Команды Моуринью всегда были способны спустить с небес тех, у кого есть искушение почивать на лаврах. Нужно проявлять терпение, двигать мяч и не рисковать», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

На текущий момент «Наполи» лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.