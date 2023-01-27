Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Смоллинга прокомментировал слухи об уходе игрока из «Ромы»

27 Января 2023 • 22:25 Комментировать
Наполи
...
Рома
1 1.72 X 3.70 2 4.90
29.01 22:45

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг не планирует переходить в другой клуб.

Несколькими неделями ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний англичанин не договорился с римлянами о новом контракте. Также центрбек был связан с переходом в миланский «Интер» и «Ювентус», что, по словам агента игрока, не соответствует действительности: «Будущее Смоллинга – это не то, что разыгрывается в Римском театре оперы. Мы ведём переговоры с «Ромой». Крис полностью сосредоточен на достижении успеха в составе своей нынешней команды в текущем сезоне», – цитирует агента футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Специя Специя
2
0
2.06 3.20 4.10
Видео
Перерыв
Лечче Лечче
Салернитана Салернитана
1
2
1.96 3.55 4.10
Видео
28.01.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Торино Торино
3.95 2.85 2.29
Видео
28.01.23 в 20:00
Кремонезе Кремонезе
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.70 1.49
Видео
28.01.23 в 22:45
Аталанта Аталанта
Сампдория Сампдория
1.46 4.70 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Января
23:28 · Италия. Серия А
«Специя» установила антирекорд Серии А
23:18 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги начал переговоры по де Врею
23:02 · Италия. Серия А
Ди Мария рассказал, когда завершит выступления за сборную Аргентины
22:42 · Италия. Серия А
Гасперини: «Аталанта» вряд ли замахнётся на чемпионство, но должна бороться за еврокубки»
22:25 · Италия. Серия А
Второй круг Серии А стартовал с победы «Болоньи»
22:25 · Италия. Серия А
Агент Смоллинга прокомментировал слухи об уходе игрока из «Ромы»
21:36 · Италия. Серия А
Индзаги признал, что у «Наполи» нет конкурентов в Серии А
21:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» не претендует на Дзаньоло
21:28 · Италия. Серия А
Бертольд: «Итальянский футбол стал скучным»
21:21 · Италия. Серия А
Президент «ПСЖ» лично займётся трансфером Шкриньяра
20:57 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло отказал английскому клубу
19:20 · Италия. Серия А
Станкович считает, что «Сампдория» заиграла куда лучше при нём
18:46 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Лацио» считает, что «Милану» не стоит покупать игрока «Ромы»
17:40 · Италия. Серия А
Источник: Ханданович покинет «Интер»
17:30 · Италия. Серия А
Тренер нигерийской сборной очень рад успехам Осимхена и Лукмана
Все новости
Рекомендуем