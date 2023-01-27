Агент Смоллинга прокомментировал слухи об уходе игрока из «Ромы»

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг не планирует переходить в другой клуб.

Несколькими неделями ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний англичанин не договорился с римлянами о новом контракте. Также центрбек был связан с переходом в миланский «Интер» и «Ювентус», что, по словам агента игрока, не соответствует действительности: «Будущее Смоллинга – это не то, что разыгрывается в Римском театре оперы. Мы ведём переговоры с «Ромой». Крис полностью сосредоточен на достижении успеха в составе своей нынешней команды в текущем сезоне», – цитирует агента футболиста инсайдер Фабрицио Романо.