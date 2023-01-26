«Специя» — фаворит в борьбе за Шомуродова

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Специи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб является фаворитом в споре за подписание 27-летнего футболиста. Ожидается, что «Специя» возьмёт Шомуродова в аренду с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к экс-форварду «Ростова» также проявляют французский «Лилль» и немецкий «Байер», однако сам Шомуродов хочет остаться в Италии.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Ромы» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.