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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» — фаворит в борьбе за Шомуродова

26 Января 2023 • 11:00 Комментировать
Болонья
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Специя
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27.01 20:30

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Специи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб является фаворитом в споре за подписание 27-летнего футболиста. Ожидается, что «Специя» возьмёт Шомуродова в аренду с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к экс-форварду «Ростова» также проявляют французский «Лилль» и немецкий «Байер», однако сам Шомуродов хочет остаться в Италии.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «Ромы» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Специя Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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БОЛОНЬЯ СПЕЦИЯ
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