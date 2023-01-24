Кварацхелия вернулся к тренировкам в «Наполи»

Пожалуй, лучший игрок с постсоветского пространства на данный момент вернулся к тренировкам в «Наполи». Об этом сообщила пресс-служба лидера Серии А.

Ранее Хвича Кварацхелия из-за жара не смог помочь своей команде в игре против «Салернитаны», которая всё равно завершилась для неаполитанцев победой – 2:0. К счастью, видимо грузин поправился и снова готов выйти на поле.

Напомним, Кварацхелия только полгода назад перебрался в стан «адзурри», но уже сейчас является одним из самых ценных игроков команды и уверенно идёт с неаполитанцами к чемпионству.

На его счету на данный момент – девять голов и 12 ассистов во всех турнирах.