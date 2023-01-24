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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия вернулся к тренировкам в «Наполи»

24 Января 2023 • 23:06 Комментировать
Наполи
...
Рома
29.01 22:45

Пожалуй, лучший игрок с постсоветского пространства на данный момент вернулся к тренировкам в «Наполи». Об этом сообщила пресс-служба лидера Серии А.

Ранее Хвича Кварацхелия из-за жара не смог помочь своей команде в игре против «Салернитаны», которая всё равно завершилась для неаполитанцев победой – 2:0. К счастью, видимо грузин поправился и снова готов выйти на поле.

Напомним, Кварацхелия только полгода назад перебрался в стан «адзурри», но уже сейчас является одним из самых ценных игроков команды и уверенно идёт с неаполитанцами к чемпионству.

На его счету на данный момент – девять голов и 12 ассистов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ РОМА
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