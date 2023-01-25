Шомуродов хочет остаться в Серии А

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов уже успел отклонить предложения от трёх иностранных клубов. По информации от журналиста Николо Скиры, футболист хотел бы остаться в Серии А, его не привлекают варианты с переездом в другой чемпионат.

Отметим, что Шомуродов в данный момент недоволен количеством игровой практики в «Роме». Элдор хочет перейти в команду, которая гарантирует ему место в основнмо составе и соответственно больше игровых минут.

В нынешнем сезоне на счету экс-нападающего «Ростова» 6 матчей в итальянской Серии А, где узбек не отметился ни одним результативным действием. Ранее футболист выступал за «Дженоа», из которой и перешёл в «Рому» год назад.