​Моуринью сфотографировался с командой после поражения

В воскресенье вечером «Рома» проиграла в чемпионате Италии в гостях у «Наполи» со счётом 1:2. Зачастую командные фото делаются после побед, но римляне сфотографировались в раздевалке после поражения. Предполагается, что инициатором фото стал главный тренер команды Жозе Моуринью. Он опубликовал снимок в социальных сетях.

«Какая команда, какой дух, какое выступление! Вперёд. Увидимся в среду на «Олимпико», - так подписал фотографию Моуринью.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт 1 февраля – против «Кремонезе» в рамках национального кубка.