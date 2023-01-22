Дзаньоло не будет играть за «Рому» в январе из-за интереса из АПЛ

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не выйдет на поле в официальных матчах до закрытия январского трансферного окна. Об этом сообщает Il Messaggero.

Дзаньоло тренировался с командой перед игрой со «Специей», несмотря на то, что он не выйдет на поле в этой встрече. Жозе Моуринью и клуб решили, что так будет до тех пор, пока он либо не уйдет, либо не закроется январское трансферное окно. В результате он также пропустит игру «Ромы» с «Наполи» 29 января.

К итальянскому футболисту проявляют интерес клубы Английской премьер-лиги «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон» и «Лидс».