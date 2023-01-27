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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дзаньоло отказал английскому клубу

27 Января 2023 • 20:57 Комментировать
Наполи
...
Рома
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29.01 22:45

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут».

Именно «вишни» были единственными потенциальными покупателями, готовыми предложить требуемые «Ромой» условия (около 35 млн евро), однако агент футболиста, выслушав предложение, решил не продолжать переговоры. Об этом сообщает Football Italia. Ранее от сделки отказался «Милан», а «Тоттенхэм» не смог удовлетворить требования «Ромы». Ожидается, что 23-летний игрок останется в римском клубе до конца сезона, несмотря на желание поскорее уйти.

Стоимость Николо Дзаньоло оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Борнмут Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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