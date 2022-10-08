«Манчестер Сити» образца сезона 2006/07 забил 10 голов дома за весь сезон – Холанн сделал это за 5 матчей

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн показывает пугающую результативность.

В сегодняшнем поединке против «Саутгемптона» (4:0) 22-летний норвежец забил «всего лишь» однажды, доведя показатель результативности в домашних матчах Премьер-лиги до десяти голов в пяти встречах. Примечательно, что в сезоне 2006/07 весь «Манчестер Сити» общими усилиями забил ровно столько же мячей в родных стенах, проведя при этом 19 матчей. Ту кампанию «горожане» завершили на 14-м месте, на четыре очка опередив вылетевший «Шеффилд Юнайтед».

В общей сложности Эрлинг Холанн отметился 15 голами в чемпионате Англии с момента перехода из дортмундской «Боруссии».