Тренер «Копенгагена» Нееструп: «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире на данный момент»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп считает «Манчестер Сити» лучшей командой в мире на данный момент. Напомним, вчера «горожане» разгромили у себя дома датчан со счётом 5:0. Дубль на свой счёт записал нападающий Эрлинг Холанн.

«Манчестер Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Был ли я рад замене Холанна после первого тайма? Не совсем, ведь вместо него вышел другой невероятный игрок – Коул Палмер», – сказал Нееструп на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» выиграл все три матча на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также находится на втором месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.