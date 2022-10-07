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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В клубе АПЛ назревает тренерская отставка

07 Октября 2022 • 09:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

В Английской премьер-лиге может состояться очередная тренерская отставка. По сообщениям журналистов The Telegraph, руководство «Саутгемптона» недовольно работой наставника команды Ральфа Хазенхюттля.

«Святые» планируют уволить специалиста после грядущей встречи с «Манчестер Сити» в рамках чемпионата Англии. Отставка может быть отложена, если подопечные Хазенхюттля смогут добиться положительного результата в противостоянии с действующим чемпионом страны.

«Саутгемптон» слабо стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После восьми матчей команда располагается лишь на 16-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Ральф Хазенхюттль
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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