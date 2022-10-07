В клубе АПЛ назревает тренерская отставка

В Английской премьер-лиге может состояться очередная тренерская отставка. По сообщениям журналистов The Telegraph, руководство «Саутгемптона» недовольно работой наставника команды Ральфа Хазенхюттля.

«Святые» планируют уволить специалиста после грядущей встречи с «Манчестер Сити» в рамках чемпионата Англии. Отставка может быть отложена, если подопечные Хазенхюттля смогут добиться положительного результата в противостоянии с действующим чемпионом страны.

«Саутгемптон» слабо стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После восьми матчей команда располагается лишь на 16-й позиции в турнирной таблице.