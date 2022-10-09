Гвардиола высказался о взаимодействии де Брёйне и Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о взаимодействии полузащитника Кевина де Брёйне и форварда Эрлинга Холанна во вчерашнем матче десятого тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (4:0).

«Движение и угроза впереди от Эрлинга сильно помогают игре Кевина. Де Брёйне сделал очередной голевой пас, однако я считаю, что он мог сыграть лучше. В прошедшем матче мы не увидели его лучшую версию», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» набрал 23 балла и занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.