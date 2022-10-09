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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола высказался о взаимодействии де Брёйне и Холанна

09 Октября 2022 • 09:24 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Саутгемптон
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о взаимодействии полузащитника Кевина де Брёйне и форварда Эрлинга Холанна во вчерашнем матче десятого тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (4:0).

«Движение и угроза впереди от Эрлинга сильно помогают игре Кевина. Де Брёйне сделал очередной голевой пас, однако я считаю, что он мог сыграть лучше. В прошедшем матче мы не увидели его лучшую версию», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» набрал 23 балла и занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн
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