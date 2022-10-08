«Манчестер Сити» ожидаемо разгромил «Саутгемптон», Холанн снова забил

Матч 10-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» прошёл по ожидаемому сценарию. Гости почти не переходили центральную линию поля, а чемпион забивал и забивал. Эрлинг Холанн уже в дебюте пробил в штангу, мяч покатился по ленточке и не пересек ее. А вот Жоау Канселу был точнее, проник в штрафную и открыл счет. Фил Фоден после проникающего паса Кевина де Брёйне не сплоховал - 2:0. Возобновилась игра, и после подачи Родри Рияд Марез в касание замкнул дальнюю штангу. И снова Канселу на острие, на сей раз прострел на Холанна, который и сегодня не ушел с поля без гола - 4:0.
«Манчестер Сити» с 23 очками потеснил «Арсенал» с вершины таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Канселу Жоау20'
|(2:0) Фоден Фил32'
|(3:0) Марез Рияд49'
|(4:0) Холанн Эрлинг65'
Эдерсон Мораес•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Аке Натан•Канселу Жоау70' (Альварес Хулиан (70') •Де Брёйне Кевин70' (Палмер Коул (70') •Родри Эрнандес•Силва Бернарду78' (Льюис Рико (78') •Марез Рияд70' (Гомес Серхио (70') •Холанн Эрлинг•Фоден Фил58' (Грилиш Джек (58')
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл 20'79' (Мара Секу (79') •Белла-Котчап Армель•Салису Мохаммед•Перро Ромен•Уорд-Праус Джеймс•Диалло Ибраима•Армстронг Стюарт66' (Дженепо Мусса (66') •Армстронг Адам66' (Эльюнусси Мохамед (66') •Арибо Джо79' (Хуан Лариос (79') •Адамс Че
08 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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