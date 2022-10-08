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«Манчестер Сити» ожидаемо разгромил «Саутгемптон», Холанн снова забил

08 Октября 2022 • 18:54 Комментировать (2)
Манчестер Сити
4:0
Саутгемптон
окончен

Матч 10-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» прошёл по ожидаемому сценарию. Гости почти не переходили центральную линию поля, а чемпион забивал и забивал. Эрлинг Холанн уже в дебюте пробил в штангу, мяч покатился по ленточке и не пересек ее. А вот Жоау Канселу был точнее, проник в штрафную и открыл счет.  Фил Фоден после проникающего паса Кевина де Брёйне не сплоховал - 2:0. Возобновилась игра, и после подачи Родри Рияд Марез в касание замкнул дальнюю штангу. И снова Канселу на острие, на сей раз прострел на Холанна, который и сегодня не ушел с поля без гола - 4:0.

«Манчестер Сити» с 23 очками потеснил «Арсенал» с вершины таблицы.

Протокол игры  
Манчестер Сити4:0Саутгемптон
(1:0) Канселу Жоау20'  
(2:0) Фоден Фил32'  
(3:0) Марез Рияд49'  
(4:0) Холанн Эрлинг65'  
Эдерсон МораесАканджи МануэльДиаш РубенАке НатанКанселу Жоау 70' (Альварес Хулиан ( 70') Де Брёйне Кевин 70' (Палмер Коул ( 70') Родри ЭрнандесСилва Бернарду 78' (Льюис Рико ( 78') Марез Рияд 70' (Гомес Серхио ( 70') Холанн ЭрлингФоден Фил 58' (Грилиш Джек ( 58')
Запасные: Лапорт ЭмерикОртега ШтефанГюндоган ИлкайУилсон-Эсбранд Джош
Базуну ГэвинУокер-Питерс Кайл  20' 79' (Мара Секу ( 79') Белла-Котчап АрмельСалису МохаммедПерро РоменУорд-Праус ДжеймсДиалло ИбраимаАрмстронг Стюарт 66' (Дженепо Мусса ( 66') Армстронг Адам 66' (Эльюнусси Мохамед ( 66') Арибо Джо 79' (Хуан Лариос ( 79') Адамс Че
Запасные: Маккарти АлексЧалета-Цар ДуеУолкотт ТеоМэйтленд-Найлс ЭйнслиЛянко Войнович
08 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
08 Октября 2022 в 19:02
Холанд нашел свою команду, парень настроен только на результат...
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0
1.40 4.80 8.20
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Саутгемптон Саутгемптон
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0
1.16 8.80 16.00
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1
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