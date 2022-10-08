«Манчестер Сити» ожидаемо разгромил «Саутгемптон», Холанн снова забил

Матч 10-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» прошёл по ожидаемому сценарию. Гости почти не переходили центральную линию поля, а чемпион забивал и забивал. Эрлинг Холанн уже в дебюте пробил в штангу, мяч покатился по ленточке и не пересек ее. А вот Жоау Канселу был точнее, проник в штрафную и открыл счет. Фил Фоден после проникающего паса Кевина де Брёйне не сплоховал - 2:0. Возобновилась игра, и после подачи Родри Рияд Марез в касание замкнул дальнюю штангу. И снова Канселу на острие, на сей раз прострел на Холанна, который и сегодня не ушел с поля без гола - 4:0.

«Манчестер Сити» с 23 очками потеснил «Арсенал» с вершины таблицы.