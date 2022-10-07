​Марш может сменить «Лидс» на другой клуб АПЛ

Ральф Хазенхюттль в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Саутгемптона». Команда на текущий момент занимает только 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, и если ситуация в ближайших матчах не улучшится, боссы «святых» пойдут на смену тренера.

Как сообщает авторитетное издание The Times, «Саутгемптон» в случае отставки Ральфа Хазенхюттля может постараться переманить из «Лидса» Джесси Марша. 48-летний американец работает с «павлинами» с февраля 2022 года.

В 20 матчах под руководством Джесси Марша «Лидс» отпраздновал 7 побед при 6 ничьих и 7 поражениях.