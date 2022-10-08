Антонио: «Холанн забьёт минимум 45 голов за сезон в АПЛ»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио уверен в том, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забьёт минимум 45 голов за сезон в Английской премьер-лиге. Напомним, что в данный момент у норвежца 14 голов в 8 матчах чемпионата.

«Он не просто побьёт рекорд по голам за сезон в Премьер-лиге, а разорвёт его в клочья. Я бы сказал, что он забьёт минимум 45 голов», – цитирует Антонио BBC.

Если брать в учёт забитые мячи в Лиге чемпионов, на счету Холанна уже 19 голов во всех турнирах. Летом «Манчестер Сити» приобрёл молодого норвежца у дортмундской «Боруссии» всего за 60 миллионов евро. Эта сумма была прописана в контракте в качестве отступных.