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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин назвал трёх лучших игроков АПЛ на данный момент

11 Октября 2022 • 21:08 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Саутгемптон
окончен

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о трёх лучших футболистах Английской премьер-лиги на данный момент.

Во время телевизионного эфира на Sky Sports известный в прошлом ирландец выделил главных звёзд «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и Кевина де Брёйне, а также португальского форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду. «Удивительно, чего Холанн может добиться за следующие несколько лет, особенно играя в такой сильной команде, как «Сити» и работая с Хосепом Гвардиолой. И нужно отдать должное Роналду, забившему прошлой ночью 700 голов за свою карьеру», – заявил бывший опорник «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в матче с «Эвертоном» Криштиану забил свой 700 гол в профессиональной карьере. Этот мяч, правда, стал лишь первым в текущем сезоне Английской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рой Кин Кевин де Брёйне
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