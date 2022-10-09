Гвардиола: «Я недоволен Холанном, он забил всего один гол, а не три»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре норвежского форварда Эрлинга Холанна во вчерашнем матче Премьер-лиги против «Саутгемптона» (4:0). В этом поединке скандинав отметился одним забитым мячом.

«Я недоволен Эрлингом, ведь он забил всего один гол, а не три. Но в этом есть плюс – теперь все поняли, что он не робот, и его не исключат из АПЛ из-за петиции.

Если же серьезно, то у людей сейчас завышенные ожидания. Они думают, что Холанн будет класть хет-трики в каждом матче. В минувшем поединке Эрлинг забил и очень помог команде. Он хорошо сыграл», - цитирует испанского тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Холанн забил 15 голов в девяти матчах.