Де Брёйне обошёл Бергкампа по количеству голевых передач

В десятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» в своем обычном стиле переиграл «Саутгемптон», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Второй гол в этом матче был забит с подачи бельгийского плеймейкера Кевина де Брёйне - он сыграл на Фодена, а тот изящно перебросил Базуну метров с одиннадцати, прямо в дальнюю «»девятку».

Для де Брёйне это была 95-я голевая передача за все время выступлений в английском чемпионате, и по этому показателю он обошел Денниса Бергкампа (94), выступавшего за лондонский «Арсенал», войдя в пятерку самых результативных ассистентов за все время существования английского чемпионата АПЛ.