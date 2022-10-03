«Манчестер Сити» заплатил за Холанна 60 миллионов евро отступных

«Манчестер Сити» летом заплатил за Эрлинга Холанна 60 миллионов евро, а не 75, как сообщалось ранее. Именно 60 миллионов были прописаны в контракте у игрока с дортмундской «Боруссией» в качестве отступных. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

На счету Холанда уже 14 голов в 8 матчах Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне. Также норвежец забил три мяча в Лиге чемпионов в ворота «Севильи» и дортмундской «Боруссии».

Следующий матч «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов. «Горожане» примут у себя дома датский «Копенгаген». Поединок запланирован на среду в 22:00 по московскому времени.