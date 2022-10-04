«Барселона» продолжает следить за Рэшфордом

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство манкунианцев намерено продлить контракт со своим футболистом, опасаясь его возможного ухода каталонского клуб. Напомним, что минувшим летом 24-летний англичанин мог перейти в «Барселону», однако сторонам не удалось договориться об условиях сделки.

Действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «красных дьяволов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.