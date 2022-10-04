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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» продолжает следить за Рэшфордом

04 Октября 2022 • 09:46 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство манкунианцев намерено продлить контракт со своим футболистом, опасаясь его возможного ухода каталонского клуб. Напомним, что минувшим летом 24-летний англичанин мог перейти в «Барселону», однако сторонам не удалось договориться об условиях сделки.     

Действующий контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «красных дьяволов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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snk6565
04 Октября 2022 в 09:59
А че...воткнуть им ценник за 100 лямов и пусть забирают)))
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