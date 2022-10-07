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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола раскрыл секрет Холанна

07 Октября 2022 • 16:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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Через 23 ч. 41 мин.

Эрлинг Холанн сразу же принялся штамповать голы в Англии. Норвежец забил уже 19 голов в 12 матчах за «Манчестер Сити». На пятничной пресс-конференции наставник «горожан» Хосеп Гвардиола постарался раскрыть секрет успеха Холанна.

«Дело в том, что у Холанна невероятное чутье. Он наносит удар за секунду до того, как мяч прилетает к нему. Такому невозможно научить игрока – это даётся природой. Холанн делал это в Норвегии, в Австрии… Он чует голы. Спасибо ему, что выбрал «Манчестер Сити». Нам повезло иметь такого талантливого игрока в своём составе», - сказал Гвардиола.

В субботу, 8 октября, «Манчестер Сити» будет принимать «Саутгемптон».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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