​Гвардиола раскрыл секрет Холанна

Эрлинг Холанн сразу же принялся штамповать голы в Англии. Норвежец забил уже 19 голов в 12 матчах за «Манчестер Сити». На пятничной пресс-конференции наставник «горожан» Хосеп Гвардиола постарался раскрыть секрет успеха Холанна.

«Дело в том, что у Холанна невероятное чутье. Он наносит удар за секунду до того, как мяч прилетает к нему. Такому невозможно научить игрока – это даётся природой. Холанн делал это в Норвегии, в Австрии… Он чует голы. Спасибо ему, что выбрал «Манчестер Сити». Нам повезло иметь такого талантливого игрока в своём составе», - сказал Гвардиола.

В субботу, 8 октября, «Манчестер Сити» будет принимать «Саутгемптон».