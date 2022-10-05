Холанн не думает об уходе из «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн пока не хочет рассуждать на тему вероятной смены клубной прописки в будущем.

Как известно, в трудовом договоре норвежца с «Манчестер Сити» есть пункт отступных, который вступит в силу в 2024 году. Однако в настоящий момент Холанн и его представители не хотят делиться подробностями и как-либо комментировать данные сведения, поскольку 22-летний форвард счастлив в «Манчестер Сити», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Игрок полностью сосредоточен на своей нынешней команде.

Соглашение Эрлинга Холанна с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года. В 11 матчах нынешней кампании звёздный нападающий 17 раз поразил ворота соперников.