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Холанн не думает об уходе из «Манчестер Сити»

05 Октября 2022 • 17:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Эрлинг Холанн пока не хочет рассуждать на тему вероятной смены клубной прописки в будущем.

Как известно, в трудовом договоре норвежца с «Манчестер Сити» есть пункт отступных, который вступит в силу в 2024 году. Однако в настоящий момент Холанн и его представители не хотят делиться подробностями и как-либо комментировать данные сведения, поскольку 22-летний форвард счастлив в «Манчестер Сити», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Игрок полностью сосредоточен на своей нынешней команде.

Соглашение Эрлинга Холанна с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года. В 11 матчах нынешней кампании звёздный нападающий 17 раз поразил ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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