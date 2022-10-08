Канселу: «Могу сыграть даже в воротах»

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу выразил готовность закрыть любую позицию, если об этом попросит Хосеп Гвардиола.

28-летний португалец известен своим универсализмом: он способен без потери качества сыграть как левом, так и на правом краю обороны, а иногда и вовсе оказывается в полузащите.

«Я всегда стараюсь помочь команде и готов сыграть везде, где буду нужен. Я могу выйти даже в воротах, если тренер попросит меня об этом! Моя главная задача – достижение общекомандного успеха», – цитирует латераля официальный сайт «Манчестер Сити».

В активе Жоау Канселу два гола и пять результативных передач в 13 матчах за «горожан» в текущей кампании.