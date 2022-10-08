Гвардиола: «Грилиш очень хорош в последних матчах, мы довольны им»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает текущую форму Джека Грилиша.

27-летний атакующий полузащитник, купленный летом прошлого года более чем за 117 млн евро, постоянно критикуется общественностью за недостаточно качественные выступления для игрока со столь солидным ценником.

«Иногда людям требуется время, чтобы понять, что от них требуется. Мы довольны Джеком. Последние две игры – против «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагена» – он провёл на очень высоком уровне. Уверен, все его проблемы будут решены», – цитирует журналист Джек Гаган испанского наставника.