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Аканджи: «Не удивлён результативностью Холанна»

08 Октября 2022 • 01:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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Через 14 ч. 28 мин.

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился мыслями об успехах Эрлинга Холанна.

Оба футболиста перебрались в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно.

«Трудно предсказать, как проявит себя тот или иной футболист после перехода в новый клуб, но я не удивлён тем, что сейчас показывает Холанн, – делится Аканджи в интервью официальному сайту «Манчестер Сити». – Да, он стал ещё лучше по сравнению с тем, каким был в «Боруссии», но здесь его окружают невероятно высококлассные игроки, способные создавать для него много моментов.

За последнее время Эрлинг улучшил завершение атаки, забегания из глубины, игру головой. Он будет забивать ещё больше, если продолжит в том же духе», – отметил защитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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