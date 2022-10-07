Анчелотти: «Не буду отвечать на вопросы о Холанне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз отказался комментировать слухи о возможном трансфере нападающего Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити». Напомним, норвежец на сегодняшний день является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.

«Не буду отвечать на вопросы о Холанне. Ничего не могу сказать», – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча с «Хетафе» в чемпионате Испании.

Напомним, летом Холанн мог перейти в мадридский «Реал», но выбор норвежца пал на «Манчестер Сити», который заплатил отступные в размере 60 миллионов евро.