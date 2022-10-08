Хазенхюттль: «Разница в классе была очевидна»

В десятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» в своем обычном стиле переиграл «Саутгемптон», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. События игры прокомментировал наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

- Я понимаю, что между командами есть разница в классе, и «Манчестер Сити» показал ее. Не могу сказать, что мы не старались. Но мы играли слишком рискованно. Как только теряли мяч, сразу возникали проблемы. А теряли мы часто, мы не слишком хорошо владеем мячом, это было видно в этом матче. Разница слишком велика, - цитирует Хазенхюттля BBC Sport.