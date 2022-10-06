Марез: «Чувствую, что возвращаюсь на свой лучший уровень»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез чувствует, что постепенно возвращается к оптимальным кондициям. Напомним, алжирец не лучшим образом начал сезон, не отметившись ни одним результативным действием в 7 матчах Английской премьер-лиги.

«В последнее время я играл не очень много, но сейчас я чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой лучший уровень», – цитирует алжирского вингера официальный сайт «Манчестер Сити».

Марез летом продлил свой контракт с «горожанами» до 2025 года. Ранее в услугах Рияда был заинтересован французский «ПСЖ», который хотел подписать игрока летом 2023 года на правах свободного агента.