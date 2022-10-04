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Гвардиола: Фоден может играть на пяти позициях, он очень важен для «Манчестер Сити»

04 Октября 2022 • 21:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1 1.14 X 8.50 2 17.00
08.10 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Фила Фодена.

Гвардиола сказал Sport Bible, что Фоден очень важен для клуба, поэтому хочется сохранить его, он выдающийся игрок, который сильно повзрослел, у него хорошее физическое состояние.

Специалист отметил, что Фоден может играть на пяти разных позициях, даже левого защитника, но ему нужно улучшать игру с мячом и без мяча, это нормально, он молодой футболист.

Ранее сообщалось, что 22-летний хавбек принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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