Холанн рассказал о важности питания для успеха на футбольном поле

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о роли питания в успехе на футбольном поле.

«Мой распорядок дня очень важен для успеха на поле. Первое, что я делаю утром, это получаю солнечный свет. Затем пью фильтрованную воду. Это приносит пользу моему телу. Люди говорят, что мясо вредно для здоровья, однако я слежу за тем, что ем. И это не фастфуд», – заявил форвард, чьи слова приводит издание A Bola.

Напомним, что Холанн перешёл в «Манчестер Сити» этим летом. Его статистика на старте английской карьеры поражает. В 13 матчах в футболке «горожан» Эрлинг забил 20 мячей.

