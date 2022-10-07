Ассистент Гвардиолы может возглавить клуб АПЛ

Наставник Энцо Мареска, занимающий должность ассистента в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы, фигурирует в списке кандидатов на пост рулевого «Саутгемптона».

По данным английских СМИ, руководство «святых» в ближайшее время планирует отправить в отставку Ральфа Хазенхюттля, которому уже подыскивается замена. Одним из основных кандидатов считается Энцо Мареска, помогающий Гвардиоле в «Манчестер Сити». Впрочем, боссы «горожан» не горят желанием допускать перестановки в тренерском штабе по ходу сезона.

Энцо Мареска занимает пост ассистента главного тренера в «Манчестер Сити» с лета нынешнего года. Ранее 47-летний итальянец возглавлял «Парму» и молодёжный состав всё того же «Манчестер Сити».