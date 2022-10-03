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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден на этой неделе продлит контракт с «Манчестер Сити»

03 Октября 2022 • 11:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден на этой неделе продлит контракт со своей командой. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, англичанин поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2027 года.

Напомним, Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и постепенно внедрялся в основу с помощью главного тренера Хосепа Гвардиолы. Вчера англичанин оформил хет-трик в дерби против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате.

В нынешнем сезоне на счету Фодена уже 5 голов и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. Несколько месяцев назад футболисту исполнилось всего 22 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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